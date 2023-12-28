О нас

В 2023 году число экстремальных природных явлений в Италии увеличилось на 22%

В 2023 году число экстремальных природных явлений в Италии увеличилось на 22% По меньшей мере 378 экстремальных природных явлений было зарегистрировано в 2023 году в Италии, что на 22% больше, чем в 2022 году.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 15:00
В 2023 году число экстремальных природных явлений в Италии увеличилось на 22%

По меньшей мере 378 экстремальных природных явлений было зарегистрировано в 2023 году в Италии, что на 22% больше, чем в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом докладе ассоциации по защите окружающей среды Legambiente.

В результате катаклизмов погиб 31 человек, ущерб исчисляется в миллиардах евро.

Согласно информации, в наибольшей степени удару стихии подвергались северные части страны. На 170% по сравнению с 2022 годом увеличилось число наводнений и разливов рек, на 64% - количество обильных осадков и схода оползней, на 34,5% было больше случаев, когда шел град. В три раза чаще регистрировались максимальные температурные показатели в городах.

Президент Legambiente Стефано Чафани напомнил о нескольких действующих режимах чрезвычайной ситуации, введенных после разорительных природных катаклизмов, таких как наводнение в области Эмилия-Романья, ущерб от которого составил более 11 млрд евро.

"Экстремальные погодные явления происходят все чаще и с большей интенсивностью", - подчеркнул он.

Ассоциация призвала правительство страны принять национальный план адаптации к изменению климата, что предполагает выделение средств на профилактику и предотвращение последствий непогоды и прочих экстремальных природных явлений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Number of extreme natural events in Italy increased by 22% in 2023

Самое читаемое

В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi