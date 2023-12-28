В 2023 году число экстремальных природных явлений в Италии увеличилось на 22%

По меньшей мере 378 экстремальных природных явлений было зарегистрировано в 2023 году в Италии, что на 22% больше, чем в 2022 году.

По меньшей мере 378 экстремальных природных явлений было зарегистрировано в 2023 году в Италии, что на 22% больше, чем в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом докладе ассоциации по защите окружающей среды Legambiente.

В результате катаклизмов погиб 31 человек, ущерб исчисляется в миллиардах евро.

Согласно информации, в наибольшей степени удару стихии подвергались северные части страны. На 170% по сравнению с 2022 годом увеличилось число наводнений и разливов рек, на 64% - количество обильных осадков и схода оползней, на 34,5% было больше случаев, когда шел град. В три раза чаще регистрировались максимальные температурные показатели в городах.

Президент Legambiente Стефано Чафани напомнил о нескольких действующих режимах чрезвычайной ситуации, введенных после разорительных природных катаклизмов, таких как наводнение в области Эмилия-Романья, ущерб от которого составил более 11 млрд евро.

"Экстремальные погодные явления происходят все чаще и с большей интенсивностью", - подчеркнул он.

Ассоциация призвала правительство страны принять национальный план адаптации к изменению климата, что предполагает выделение средств на профилактику и предотвращение последствий непогоды и прочих экстремальных природных явлений.