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В 2022 году начнется работа над строительством первого океанского поселения

В 2022 году начнется работа над строительством первого океанского поселения В следующем году начнется работа над реализацией первого района океанского поселения в Южной Корее.
Другие страны
11 декабря 2021 г. 15:05
В 2022 году начнется работа над строительством первого океанского поселения

В следующем году начнется работа над реализацией первого района океанского поселения в Южной Корее.

Как передает Report со ссылкой на CNN, у южнокорейского города Бусан есть планы по созданию нового океанского поселения, состоящего из ряда взаимосвязанных платформ.

Так, "плавучий город" в конечном счете может вместить 10 000 человек, предлагая прибрежным районам радикальное решение проблемы угрозы, создаваемой повышением уровня моря. Изготовленные на заводах, а затем отбуксированные на место, предлагаемые платформы будут подниматься и опускаться вместе с уровнем моря.

Проект Oceanix представил планы создания "защищенного от наводнений" города в 2019 году, и с тех пор организаторы искали место для создания прототипов. В прошлом месяце группа подписала соглашение с Бусан и Организацией Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) о размещении первого из своих плавучих районов у побережья Южной Кореи.

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