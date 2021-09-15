В 2020 году зарплаты глав компаний в США превысили доходы их сотрудников в 351 раз

В 2020 году зарплаты глав компаний в США превысили доходы их сотрудников в 351 раз

В 2020 году руководители крупнейших компаний США заработали 24,2 млн долларов, что в 351 раз превышает доходы их сотрудников

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