В 2020 году зарплаты глав компаний в США превысили доходы их сотрудников в 351 раз

В 2020 году руководители крупнейших компаний США заработали 24,2 млн долларов, что в 351 раз превышает доходы их сотрудников.
Об этом сообщает Report со ссылкой на
По данным Института экономической политики, с 1978 года размер компенсаций CEO вырос на 1 322%, а у рядовых сотрудников - всего на 18%.
Как отмечается, 80% компаний, входящих в список S&P500, платят своим топ-менеджерам в 100 раз больше, чем рядовым сотрудникам.
Это значит, что обычному работнику понадобится 100 лет, чтобы заработать сумму, которую его руководитель получит за год, отмечает издание.