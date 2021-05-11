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В 2020 году население Китая увеличилось

В 2020 году население Китая увеличилось Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83% в годовом исчислении и составило 1,41178 млрд человек.
Другие страны
11 мая 2021 г. 07:47
В 2020 году население Китая увеличилось

Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83% в годовом исчислении и составило 1,41178 млрд человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР.

"Население материкового Китая составило 1,41178 млрд человек, что на 72,06 млн (5,38%) больше по сравнению с 2010 годом", - уточняется в распространенном докладе. В 2019 году население страны составило 1,40005 млрд человек.

Согласно опубликованной статистике, в стране проживают примерно 723,34 млн мужчин и 688,44 млн женщин. Около 63,35% населения - люди в возрасте от 15 до 59 лет, порядка 18,7% - от 60 лет. Доля граждан в возрастной категории до 14 лет составила 17,95%.

Как следует из документа, доля городских жителей в Китае колеблется на уровне 63,89% - это на 14,21 процентного пункта больше, чем в 2010 году.

В докладе уточняется, что примерно 40% населения КНР проживает в восточной части страны, около четверти - в центральном регионе и только 7% - в граничащем с Россией Северо-Восточном Китае. Кроме того, по сравнению с 2010 годом население провинций северо-востока сократилось на 1,2 процентного пункта.

Согласно опубликованной статистике, 91,11% жителей страны - представители народности хань (китайцы), остальные 8,89% относятся к национальным меньшинствам. За 10 лет эти две категории увеличились на 4,93% и 10,26% соответственно.

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