В 2017 году погибло наибольшее число миротворцев ООН за 24 года

Баку. 23 января. REPORT.AZ/Пятьдесят шесть миротворцев ООН умерли насильственной смертью в 2017 году, что стало печально рекордным показателем с 1994 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в представленном в понедельник докладе генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

"По состоянию на момент публикации доклада, в 2017 году было зафиксировано 56 жертв - самое большое число с 1994 года. Эти цифры выходят за все допустимые рамки, и они, по всей видимости, продолжат расти. Нужно что-то изменить, чтобы развернуть тенденцию вспять", - написал административный глава ООН.

Из 35-страничного документа следует, что с 1948 года на службе погибли более 3,5 тыс. голубых касок, из них 943 - в результате насильственных действий. Генсек отметил, что с 2013 года наметилась тенденция к росту числа жертв среди миротворцев.