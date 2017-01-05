В Южную Корею перебежали более 1,4 тыс. граждан КНДР в прошлом году

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Более 1,4 тыс. северокорейских беженцев перебрались в прошлом году в Республику Корея (РК). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные южнокорейского Министерства объединения приводит телеканал KBS.

"По данным ведомства, в 2016 году в Южную Корею с Севера перебралось 1414 человек. Это на 11% больше, чем в 2015 году. По состоянию на конец прошлого года общее количество северян, проживающих в РК, составило 30,2 тыс. человек", - отмечает телеканал.

По его данным, 2016 год стал первым после прихода к власти в КНДР Ким Чен Ына, когда было зафиксировано увеличение потока северокорейских перебежчиков.