В 2016 году в Средиземном море утонуло более пяти тысяч беженцев и мигрантов

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Более 100 человек, ищущих убежища в странах Европы, утонули в Средиземном море на прошлой неделе. В целом в 2016 году в Средиземном море утонуло более 5 000 беженцев и мигрантов. Как сообщает Report, об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В Управлении выразили крайнюю обеспокоенность ростом числа жертв среди беженцев и мигрантов, решившихся на поиск убежища и защиты в других странах.

Для сравнения: в 2015 году в Европу по Средиземному морю приплыли более миллиона беженцев и мигрантов и погиб 3771 человек.