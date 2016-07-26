​В 2016 году в Европу по морю добрались свыше 249 тысяч мигрантов и беженцев

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Свыше 249 тысяч мигрантов и беженцев добрались морскими путями до европейских берегов в 2016 году, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), 249,854 тысяч человек прибыли с начала года в Европу через Средиземное море. При этом погибшими или пропавшими без вести считаются 3,034 тысячи мигранта и беженца. В организации отмечают, что общее количество погибших "значительно выше по сравнению с концом июля 2015 года, когда в море погибло 1917 человек".