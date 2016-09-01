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    В 2015 году в Сирии, Йемене и Украине от кассетных бомб погибли 417 человек

    Более трети погибших — дети

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Более 400 человек погибли в результате взрывов кассетных бомб в 2015 году в Сирии, Йемене и Украине.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете Коалиции по кассетным боеприпасам.

    В отчете говорится, что в 2015 году в результате взрывов кассетных бомб погибли 417 человек, более трети среди них — дети. Отмечается, что 248 человек погибли в Сирии, 104 — в Йемене и 19 — на Украине. Число жертв, предположительно, может быть гораздо выше. Ни одна из перечисленных стран не является членом Конвенции по кассетным боеприпасам.

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