В 2015 году в Сирии, Йемене и Украине от кассетных бомб погибли 417 человек

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Более 400 человек погибли в результате взрывов кассетных бомб в 2015 году в Сирии, Йемене и Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете Коалиции по кассетным боеприпасам.

В отчете говорится, что в 2015 году в результате взрывов кассетных бомб погибли 417 человек, более трети среди них — дети. Отмечается, что 248 человек погибли в Сирии, 104 — в Йемене и 19 — на Украине. Число жертв, предположительно, может быть гораздо выше. Ни одна из перечисленных стран не является членом Конвенции по кассетным боеприпасам.