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    МОМ: В 2015 году к берегам Европы приплыли более четверти миллиона беженцев и мигрантов

    Их число продолжает стремительно расти

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В 2015 году по морю к европейским берегам приплыли уже около четверти миллиона мигрантов и искателей убежища. Их число продолжает стремительно расти, несмотря на решительные меры по укреплению пограничного контроля и предотвращению нелегальных потоков мигрантов. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об  этом заявили в Международной организации по миграции (МОМ). 

    По данным МОМ, летом этого года у берегов Италии и Греции пограничники спасают в среднем тысячу человек в день. 

    Представители ООН и Международной организации по миграции неоднократно обращались с призывом к Европейскому союзу предотвращать гибель людей в Средиземном море, в том числе путем укрепления поисково-спасательных операций. 

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