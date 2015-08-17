МОМ: В 2015 году к берегам Европы приплыли более четверти миллиона беженцев и мигрантов

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В 2015 году по морю к европейским берегам приплыли уже около четверти миллиона мигрантов и искателей убежища. Их число продолжает стремительно расти, несмотря на решительные меры по укреплению пограничного контроля и предотвращению нелегальных потоков мигрантов. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом заявили в Международной организации по миграции (МОМ).

По данным МОМ, летом этого года у берегов Италии и Греции пограничники спасают в среднем тысячу человек в день.

Представители ООН и Международной организации по миграции неоднократно обращались с призывом к Европейскому союзу предотвращать гибель людей в Средиземном море, в том числе путем укрепления поисково-спасательных операций.