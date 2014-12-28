В 2014 году Южная Корея может недополучить 11,5 млрд. долларов налогов

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На фоне затянувшегося экономического спада собираемость налогов в Республике Корея (РК) в 2014 году окажется ниже запланированного правительством уровня. Об этом сообщили в специальном комитете по бюджету Национального собрания РК.

"Разница между реальным сбором налогов и заданной кабинетом министров планкой достигнет, как ожидается, 11,7 - 12,7 трлн. вон (10,6 - 11,5 млрд. долларов)", - отметил представитель парламентского спецкомитета.

Соответствующий разрыв составлял 2,8 трлн. вон (2,5 млрд. долларов) в 2012 году и 8,5 трлн. вон (7,7 млрд. долларов) в 2013. Таким образом, дефицит налоговых поступлений будет отмечен в Южной Корее третий год подряд, и с учетом продолжающегося застоя в экономике аналогичная ситуация ожидается и на будущий год.

Замедление темпов роста экономических показателей эксперты объясняют главным образом падением внутреннего спроса и низкими доходами корпораций. В третьем квартале чистая прибыль южнокорейских компаний сократилась на 11,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

22 декабря министерство планирования и финансов РК понизило с 4,0 до 3,8% ВВП прогноз темпов развития национальной экономики на будущий 2015 год, а оценка центрального Корейского банка была сокращена с 4,0 до 3,9%.