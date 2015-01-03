В 2014 году экспорт вооружений принес Южной Корее $3,6 млрд

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В прошедшем году экспорт оружия и военной техники принес Республике Корея (РК) $3,6 млрд. Это самый крупный показатель с 2006 года, сообщило Управление программ оборонных закупок.

Тем самым результаты экспортной деятельности по стоимости превысили план на 2014 год, который составлял $3,42 млрд, подчеркнули в ведомстве.

Управление программ оборонных закупок было создано в РК в 2006 году. Восемь лет назад Южная Корея сумела продать другим странам военную технику и имущество всего на $250 млн.

Наиболее крупные сделки Сеула в прошлом году включают контракт на поставку ВМС Малайзии шести корветов на сумму $1,2 млрд и соглашение с Филиппинами о продаже 12 реактивных истребителей FA-50 стоимостью $420 млн, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что в наступившем году благодаря усилиям Южной Кореи по расширению своего присутствия на зарубежных рынках, благодаря расширению номенклатуры и высоким техническим качествам военной техники поставки оружия вырастут до $4 млрд", - сообщил представитель управления.