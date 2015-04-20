В Иране произошло землетрясение

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в понедельник примерно в 200 километрах к юго-востоку от иранской атомной электростанции "Бушер". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сейсмологический центр Ирана.

Толчки были зафиксированы в 09.26 по времени UTC (12.26 мск). Как уточняется на сайте центра, эпицентр землетрясения располагался в 39 километрах от населенного пункта Джем, провинция Бушер, и в 41 километре от города Дехрам, провинция Фарс. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Оперативная информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала.