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В 15-ый пакет санкций ЕС включат 54 человека и 29 организаций

В 15-ый пакет санкций ЕС включат 54 человека и 29 организаций В черный список 15-го пакета антироссийских санкций Евросоюза будут включены 54 человека и 29 организаций.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 11:40
В 15-ый пакет санкций ЕС включат 54 человека и 29 организаций

В черный список 15-го пакета антироссийских санкций Евросоюза будут включены 54 человека и 29 организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал EUobserver.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций ЕС внесет в серый список (требующий дополнительного надзора) 34 компании и 47 судов.

Как отмечает портал, в черный список попадут высокопоставленный генерал из КНДР, нидерландский нефтетрейдер, связанный с ОАЭ бизнесмен. Также проект затрагивает иранские беспилотники типа "Шахед".

В проект серого списка вошли две сербские фирмы, компании из Индии, Таиланда и ОАЭ.

Большая часть проекта 15-го пакета санкций по-прежнему охватывает граждан России, утверждает портал. В санкционный список войдут российские военные и бизнесмены.

ЕС также планирует ввести санкции против российской певицы и актрисы Ларисы Долиной, которая в материале издания названа "Алиса Долина".

Евросоюз еще не принял 15-й пакет санкций. Его обсуждение началось 27 ноября.

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Версия на азербайджанском языке 54 şəxs və 29 təşkilat Aİ-nin sayca 15-ci sanksiya paketinə daxil ediləcək

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