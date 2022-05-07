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В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения

В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС.
Другие страны
7 мая 2022 г. 12:20
В 15 странах ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения

Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости. об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

"На 5 мая примерно 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте 16 лет и младше были зафиксированы в 15 странах ЕС/Европейской экономической зоны", - говорится в сообщении портала.

Больше всего случаев зарегистрировано в Италии и Испании - 35 и 22 соответственно. В Нидерландах и Дании выявлено по шесть случаев, в Ирландии - меньше пяти. В Португалии и Румынии число случаев на каждую страну составляет четыре, в Бельгии - три. По два случая зафиксировали в Австрии, Кипре, Франции и Норвегии. В таких странах, как ФРГ, Польша, Словения выявлено по одному случаю.

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