В 15 американских штатах не пустили миссию ОБСЕ на избирательные участки

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не были допущены на избирательные участки в 15 американских штатах.

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не были допущены на избирательные участки в 15 американских штатах.

Как передает Report , об этом сообщила на пресс-конференции в Вашингтоне председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

По ее словам, власти этих штатов приняли такое решение на основании местного законодательства.

"В 15 штатах нас не пустили на избирательные участки, но в тех штатах, где нам разрешили наблюдать, нас хорошо приняли, приглашали мониторить без каких-либо ограничений", - отметила специальный координатор и глава наблюдательной миссии Седерфельт по итогам работы своих коллег.

Напомним, что в США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената.

Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.