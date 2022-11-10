В 15 американских штатах не пустили миссию ОБСЕ на избирательные участки

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не были допущены на избирательные участки в 15 американских штатах.
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По ее словам, власти этих штатов приняли такое решение на основании местного законодательства.
"В 15 штатах нас не пустили на избирательные участки, но в тех штатах, где нам разрешили наблюдать, нас хорошо приняли, приглашали мониторить без каких-либо ограничений", - отметила специальный координатор и глава наблюдательной миссии Седерфельт по итогам работы своих коллег.
Напомним, что в США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената.
Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.