В 11-й пакет санкций против РФ предполагается включить до 100 человек и компаний

Евросоюз намерен включить в 11-й пакет санкций до 100 российских физических и юридических лиц.

Евросоюз намерен включить в 11-й пакет санкций до 100 российских физических и юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил в среду портал EUobserver.

"ЕС заморозил счета более чем 1,6 тыс. российских физических лиц и компаний... В 11-м пакете будут добавлены около 100 наименований", - сказано в сообщении.

Также издание сообщает, что могут быть введены спецразрешения для европейских компаний на финансовые операции, которые помогут им уйти из России.

"Компетентные органы стран ЕС могут разрешить до 31 декабря 2023 года предоставление юридических услуг, которые являются обязательными… для завершения (выхода из РФ)", - говорится в предложении Евросоюза.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Европейского союза могут договориться о новом 11-м пакете санкций против России уже 22 мая на заседании Совета по иностранным делам.