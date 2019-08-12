В 11 итальянских городах ввели высший уровень метеоопасности из-за жары

Новая, уже четвертая за нынешнее лето волна аномальной жары пришла на Апеннины.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в понедельник министерство здравоохранения Италии ввело "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 11 из 27 крупнейших городов страны.

Согласно ежедневному бюллетеню минздрава, речь идет, в частности, о таких административных центрах, как Рим, Флоренция, Болонья, Триест и Перуджа, где ртутный столбик термометра уже в конце прошлой недели вплотную приблизился к 40-градусной отметке. Пока наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в северных и особенно в центральных районах страны. Но уже во вторник аномальная жара дойдет и до юга, в частности, высший уровень метеоопасности будет установлен в сицилийском Палермо.