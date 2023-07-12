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В 10 крупных городах Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары

В 10 крупных городах Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - красный - уровень погодной опасности в 10 итальянских городах, в том числе в Риме, из-за волны зноя.
Другие страны
12 июля 2023 г. 15:10
В 10 крупных городах Италии объявили наивысший уровень опасности из-за жары

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - красный - уровень погодной опасности в 10 итальянских городах, в том числе в Риме, из-за волны зноя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее уведомление размещено сегодня на сайте ведомства.

Речь идет о Риме и Риети, где красное предупреждение из-за африканского антициклона действует еще с понедельника, а также о Болонье, Кампобассо, Витербо, Латине, Перудже, Пескаре, Флоренции и Фрозиноне. Ожидается, что в итальянской столице столбик термометра днем в среду достигнет отметки в 36 градусов. При этом метеорологи предупреждают, что в воскресенье в указанных и в других городах воздух может прогреться до 39-40 градусов.

В связи с сильной жарой метеорологи призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

По оценкам ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, 2023 год в Италии уже является одним из самых теплых - температура на 0,43 градуса выше среднего исторического значения. Это один из самых высоких показателей с 1800 года, когда начались наблюдения, отмечают эксперты.

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