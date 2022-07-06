О нас

Узбекский эксперт: Предстоит большая работа по воссозданию атмосферы доверия

Узбекский эксперт: Предстоит большая работа по воссозданию атмосферы доверия Предстоит большая работа по воссозданию атмосферы доверия, взаимопонимания и стабильности. Ведь в результате событий в Каракалпакстане есть погибшие и раненые, что не может не оставить свой след в памяти.
Другие страны
6 июля 2022 г. 13:10
Узбекский эксперт: Предстоит большая работа по воссозданию атмосферы доверия

Предстоит большая работа по воссозданию атмосферы доверия, взаимопонимания и стабильности. Ведь в результате событий в Каракалпакстане есть погибшие и раненые, что не может не оставить свой след в памяти.

Об этом Report заявил независимый узбекский эксперт Олег Голишников, комментируя беспорядки в Каракалпакстане.

"На данный момент ситуация нормализовалась, власти смогли быстро взять ситуацию под контроль. Для обеспечения безопасности и порядка там введено чрезвычайное положение, которое продлится до начала августа этого года",- отметил эксперт.

По его словам, визиты президента Узбекистана в Нукус и его решения сыграли важную роль в скорейшей стабилизации ситуации. "Он делал свою работу как гарант соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов Республики Узбекистан. В целом, думаю, власти сделают правильные выводы из этой ситуации, в том числе с точки зрения подходов к коммуникации с разными группами населения перед важными событиями в общественно-политической жизни республики, какими являются и поправки в Основной Закон",- сказал эксперт.

По его словам, внимания требуют и вопросы глубокой аналитической проработки возможных последствий принимаемых решений, во избежание кризисных ситуаций в будущем. "Здесь не должно быть "перекосов" в плане оценок – не должно быть преувеличений и недооцененности. В обратном случае "проблему" можно создать на ровном месте. Важным также является развитие организаций (в том числе независимых), проводящих социологические опросы и улавливающих настроения в обществе к тем или иным вопросам",- считает он.

"Важно, чтобы местные СМИ своевременно информировали и объективно освещали события, в обратном случае информационный вакуум быстро заполняется другими, в том числе фейками. А задача властей – не давать повод неконструктивным силам (в том числе внешним) воспользоваться ситуацией для достижения своих целей. За всю историю независимости Ташкент как был центром принятия решения на территории всего Узбекистана, таким он остается и таким останется в будущем",- отметил эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Uzbek expert: “A lot needs to be done to restore an environment of trust”
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanlı ekspert: “Etimad mühitini bərpa etmək üçün böyük işlər görülməlidir”

Самое читаемое

В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32
В Саатлы произошло массовое отравление
В Саатлы произошло массовое отравление
4 июля 2022 г. 15:21
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12
Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi