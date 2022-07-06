Узбекский эксперт: Предстоит большая работа по воссозданию атмосферы доверия

Предстоит большая работа по воссозданию атмосферы доверия, взаимопонимания и стабильности. Ведь в результате событий в Каракалпакстане есть погибшие и раненые, что не может не оставить свой след в памяти.

Предстоит большая работа по воссозданию атмосферы доверия, взаимопонимания и стабильности. Ведь в результате событий в Каракалпакстане есть погибшие и раненые, что не может не оставить свой след в памяти.

Об этом Report заявил независимый узбекский эксперт Олег Голишников, комментируя беспорядки в Каракалпакстане.

"На данный момент ситуация нормализовалась, власти смогли быстро взять ситуацию под контроль. Для обеспечения безопасности и порядка там введено чрезвычайное положение, которое продлится до начала августа этого года",- отметил эксперт.



По его словам, визиты президента Узбекистана в Нукус и его решения сыграли важную роль в скорейшей стабилизации ситуации. "Он делал свою работу как гарант соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов Республики Узбекистан. В целом, думаю, власти сделают правильные выводы из этой ситуации, в том числе с точки зрения подходов к коммуникации с разными группами населения перед важными событиями в общественно-политической жизни республики, какими являются и поправки в Основной Закон",- сказал эксперт.

По его словам, внимания требуют и вопросы глубокой аналитической проработки возможных последствий принимаемых решений, во избежание кризисных ситуаций в будущем. "Здесь не должно быть "перекосов" в плане оценок – не должно быть преувеличений и недооцененности. В обратном случае "проблему" можно создать на ровном месте. Важным также является развитие организаций (в том числе независимых), проводящих социологические опросы и улавливающих настроения в обществе к тем или иным вопросам",- считает он.



"Важно, чтобы местные СМИ своевременно информировали и объективно освещали события, в обратном случае информационный вакуум быстро заполняется другими, в том числе фейками. А задача властей – не давать повод неконструктивным силам (в том числе внешним) воспользоваться ситуацией для достижения своих целей. За всю историю независимости Ташкент как был центром принятия решения на территории всего Узбекистана, таким он остается и таким останется в будущем",- отметил эксперт.