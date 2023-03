Узбекские студенты произвели большое впечатление на госсекретаря США

Встреча со студентами, изучающими английский язык в Узбекистане, произвела большое впечатление на госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель США написал в своем Twitter-аккаунте .

"Меня вдохновили студенты, изучающие английский язык в Узбекистане. Мы гордимся тем, что предоставили им более 25 миллионов долларов на обучение английскому языку, обучили 15 000 учителей английского языка и предоставили учебники 10 000 школам", - подчеркнул Блинкен.