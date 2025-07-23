Узбекистан заинтересован в участии в развитии грузинского порта Анаклия

Узбекистан выразил заинтересованность в участии в развитии глубоководного морского порта Анаклия.

Узбекистан выразил заинтересованность в участии в развитии глубоководного морского порта Анаклия.

Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, об этом стало известно в ходе встречи главы ведомства Мариам Квиривишвили с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым в Ташкенте.

Стороны обсудили ключевые направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено транспортировке узбекских грузов через грузинский транспортный коридор. Квиривишвили подчеркнула важность развития Среднего коридора и современной логистической инфраструктуры, включая порт Анаклия, железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс, модернизацию железных дорог и строительство нового аэропорта в Тбилиси.

В ходе встречи Узбекистан также выразил интерес к экспорту "зеленой" энергетики на рынок ЕС и участию в проекте подводного кабеля через Черное море. Также обсуждались перспективы сотрудничества в сферах технологий, сельского хозяйства, туризма и гражданской авиации.