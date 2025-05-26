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Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере медиа и коммуникаций

Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере медиа и коммуникаций Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере медиа и коммуникаций
Другие страны
26 мая 2025 г. 10:35
Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере медиа и коммуникаций

В Узбекистане азербайджанские телеканалы можно смотреть как на стриминговых сервисах, так и через кабельное телевидение, и их количество в онлайн-пространстве значительно увеличилось. Мы считаем это направление перспективным и уверены, что его необходимо активно развивать.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил первый заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан Дильшод Саиджанов в ходе встречи с представителями азербайджанских СМИ и руководителями пресс-служб ряда государственных органов Азербайджана.

Он также подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в том, чтобы азербайджанская аудитория больше узнавала о стране, ее культуре и современных реалиях.

По его словам, культурный обмен через медиаконтент способствует укреплению взаимопонимания между народами: "Популярность узбекских сериалов в Азербайджане свидетельствует о том, что темы, волнующие наше общество, отчасти находят отклик и у вас. Мы понимаем, насколько драматичными или комедийными бывают наши сериалы, и именно через такой культурный обмен, через такие коммуникации, происходит настоящее народное взаимодействие. Это и есть элемент народной дипломатии", - сказал Саиджанов.

Он также отметил необходимость увеличения частоты взаимных визитов с азербайджанскими коллегами, подчеркнув, что в Узбекистане немало интересных мест для посещения.

"И, конечно, мы сами тоже хотим чаще бывать в Азербайджане. Шамахы, Шеки, Лахыдж, северные районы - я считаю, что эти места стоит посетить и изучить. Нам было бы интересно узнать новые локации, ведь это также способствует развитию двустороннего туризма и углубляет культурные связи между двумя странами", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке ФотоUzbekistan interested in expanding cooperation with Azerbaijan in media and communications
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan Azərbaycanla media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

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