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    ​Узбекистан временно закрыл границу для четырех стран

    Запрет будет действовать с 15 по 25 июня, в это время в стране будет проходить саммит ШОС

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Узбекистан временно ограничил пропуск граждан и транспорта из Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Туркмении, сообщает Report со ссылкой на РБК.

    Запрет будет действовать с 15 по 25 июня, в это время в стране будет проходить саммит ШОС. 

    Собеседник агентства Интерфакс отметил, что для жителей эксклава Барак Кара-Сууйского района Ошской области (это территория Киргизии, находящаяся внутри Узбекистана) сделано исключение. Они смогут пересекать границу в прежнем режиме. 

    Собеседник не уточнил, с чем связано решение властей Узбекистана. Помимо указанных четырех государств страна граничит также с Афганистаном.

    23–24 июня в Ташкенте пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как пишет издание CA-NEWS, ссылаясь на пресс-службу МВД Узбекистана, во время проведения саммита будут усилены меры безопасности. Так, по некоторым улицам Ташкента ограничат движение.

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