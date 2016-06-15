​Узбекистан временно закрыл границу для четырех стран

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Узбекистан временно ограничил пропуск граждан и транспорта из Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Туркмении, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Запрет будет действовать с 15 по 25 июня, в это время в стране будет проходить саммит ШОС.

Собеседник агентства Интерфакс отметил, что для жителей эксклава Барак Кара-Сууйского района Ошской области (это территория Киргизии, находящаяся внутри Узбекистана) сделано исключение. Они смогут пересекать границу в прежнем режиме.

Собеседник не уточнил, с чем связано решение властей Узбекистана. Помимо указанных четырех государств страна граничит также с Афганистаном.

23–24 июня в Ташкенте пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как пишет издание CA-NEWS, ссылаясь на пресс-службу МВД Узбекистана, во время проведения саммита будут усилены меры безопасности. Так, по некоторым улицам Ташкента ограничат движение.