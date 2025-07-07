Узбекистан впервые избран в Совет FAO

4 июля в Риме по итогам выборов Узбекистан впервые единогласно избрана в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на 2028-2029 годы.

В Риме по итогам выборов 4 июля Узбекистан впервые единогласно избран в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) на 2028-2029 годы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана.

Членство в Совете позволит Узбекистану участвовать в разработке глобальной продовольственной политики, продвигать национальные инициативы и проекты, а также привлекать дополнительные ресурсы, заявили в ведомстве.

Отметим, что совет состоит из 49 государств-членов, избираемых на три года. Он рассматривает бюджет, программы FAO и принимает ключевые решения и рекомендации.