Узбекистан ведет переговоры с правительством Афганистана и талибами

Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах из Афганистана с правительством этой страны и движением "Талибан".

Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах из Афганистана с правительством этой страны и движением "Талибан".

Как передает Report со сылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"В настоящее время власти республики ведут переговоры о возвращении беженцев из Афганистана с официальным правительством Афганистана и представителями движения "Талибан", - сказал Кабулжанов.

По его словам, непосредственно переговоры ведут дипломаты посольства республики в Кабуле и генконсульства в Мазари-Шарифе, которые работают в обычном режиме.

Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что накануне 84 афганских военнослужащих несанкционированно пересекли госграницу и были задержаны узбекскими пограничниками.