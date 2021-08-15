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Узбекистан ведет переговоры с правительством Афганистана и талибами

Узбекистан ведет переговоры с правительством Афганистана и талибами Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах из Афганистана с правительством этой страны и движением "Талибан".
Другие страны
15 августа 2021 г. 10:59
Узбекистан ведет переговоры с правительством Афганистана и талибами

Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах из Афганистана с правительством этой страны и движением "Талибан".

Как передает Report со сылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"В настоящее время власти республики ведут переговоры о возвращении беженцев из Афганистана с официальным правительством Афганистана и представителями движения "Талибан", - сказал Кабулжанов.

По его словам, непосредственно переговоры ведут дипломаты посольства республики в Кабуле и генконсульства в Мазари-Шарифе, которые работают в обычном режиме.

Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что накануне 84 афганских военнослужащих несанкционированно пересекли госграницу и были задержаны узбекскими пограничниками.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Əfqanıstan hökuməti və "Taliban"la danışıqlar aparır

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