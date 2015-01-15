​Ислам Каримов вновь выдвинут на пост президента Узбекистана

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Действующий президент Узбекистана Ислам Каримов выдвинут кандидатом на очередные выборы президента страны, которые состоятся 29 марта, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Кандидатура 76-летнего Каримова была утверждена и выдвинута на съезде партии, прошедшем накануне", — указывается в сообщении Либерально-демократической партии Узбекистана, обнародованного в четверг.

Ныне действующий глава Узбекистана стал первой выдвинутой кандидатурой на выборы в президенты сроком на пять лет. По законодательству, в голосовании могут участвовать граждане Узбекистана с 18-летнего возраста, кроме признанных судом недееспособными, а также лиц, содержащихся в местах лишения свободы.