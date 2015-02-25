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    Узбекистан решил восстановить авиасообщение с Таджикистаном

    Полеты между городами Таджикистана и Узбекистана не осуществляются 22 года по причине натянутости политических отношений между двумя республиками

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Узбекский национальный перевозчик Uzbekistan Airways направил в адрес международного аэропорта Душанбе просьбу о предоставлении цен на услуги. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом заявили в пресс-службе международного аэропорта Душанбе. В информации сказано, что возобновление рейсов Ташкент-Душанбе-Ташкент можно ждать уже в марте текущего года, что может быть первым признаком потепления отношений между двумя государствами. Полеты между городами Таджикистана и Узбекистана не осуществляются с 1993 года по причине натянутости политических отношений между двумя республиками.

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