Узбекистан продолжает эвакуацию своих граждан из Украины

3-4 марта тремя спецрейсами авиакомпании Uzbekistan Airways организована эвакуация из Украины через польский аэропорт Катовица 720 граждан, из которых 182 женщин, 163 детей и 61 младенцев.

3-4 марта тремя спецрейсами авиакомпании Uzbekistan Airways организована эвакуация из Украины через польский аэропорт Катовица 720 граждан, из которых 182 женщин, 163 детей и 61 младенцев.

Как сообщает Report, в целом, с начала конфликта было организовано 11 спецрейсов из Польши в Узбекистан, а общая численность эвакуированных составила 2579 человек.

4 марта запланирована организация еще трех эвакуационных рейсов. Первый спецрейс вылетит из Катовицы в Ташкент 14:30 ч., второй в 16:00 ч., а третий в 03:00 ч.

В настоящее время на территории Польши находятся порядка 1500 граждан, из которых около 700 человек размещены в накопительной зоне польской госграницы, а в аэропорту Катовица (Польша) ожидают вылета около 780 человек. Для граждан организовано горячее питание, при необходимости оказывается медицинская помощь.

На украинской стороне близи Польши остаются более 1300 граждан Украины, ожидающих пересечение госграницы. Во Львов продолжают пребывать граждане Узбекистана для организованного выезда на родину.

В целях оказания помощи гражданам, находящимся в городах Херсон и Харьков, узбекскими дипломатами начата работа по организации гуманитарного коридора в направлении России.

Наблюдается пересечение гражданами Узбекистана также украино-молдавской границы. На данный момент в Молдове уже находятся около 200 человек. Низкий поток в молдавском направлении объясняется тем, что воздушное пространство этой страны остается закрытым.

Следует отметить, что власти Узбекистана считают основной задачей оказание поддержки своим гражданам и имеют большой опыт по эвакуации соотечественников из горячих точек. Так, в последние годы республика провела 5 операций "Мехр" по возвращению своих граждан из зон вооруженных конфликтов в странах Ближнего Востока и Афганистане. При этом, помощь гражданам не была только ограничена вывозом на родину, но и сопровождалась оказанием медицинской, психологической, материальной и моральной помощи, содействием в их скорейшей реабилитации и реинтеграции в общество.