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Узбекистан призвал страны СНГ совершенствовать механизмы защиты прав и свобод мигрантов

Узбекистан призвал страны СНГ совершенствовать механизмы защиты прав и свобод мигрантов Узбекистан призывает страны СНГ гармонизировать национальные законодательства в сфере миграции и совершенствовать механизмы защиты прав и свобод мигрантов.
Другие страны
27 июня 2024 г. 15:00
Узбекистан призвал страны СНГ совершенствовать механизмы защиты прав и свобод мигрантов

Узбекистан призывает страны СНГ гармонизировать национальные законодательства в сфере миграции и совершенствовать механизмы защиты прав и свобод мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в Санкт-Петербурге на заседании Комитета по правам человека СНГ омбудсмен Узбекистана Феруза Эшматова.

"Вопросы совершенствования национальных нормативно-правовых актов в области миграции и защиты прав мигрантов является актуальными на пространстве Содружества, в условиях усиливающихся миграционных процессов наши страны сталкиваются с рядом вызовов, связанных с необходимостью гармонизации законодательств и улучшением механизмов защиты прав и свобод мигрантов, а также условий их социальной интеграции", - сказала Эшматова.

По ее мнению, важным аспектом является разработка единых подходов регулирования, которые бы учитывали как национальные интересы, так и международные обязательства в сфере прав человека государств - участников Содружества. Она уверена, что формирование единого на просторах СНГ подхода к определению и классификации прав и обязанностей мигрантов, которые соответствуют нормам международного права, может способствовать решению на просторах СНГ многих давно наболевших проблем в сфере миграции.

"Сотрудничество между государствами - членами СНГ по вопросу миграции также будет способствовать не только решению текущих проблем, но и развитию добрососедских отношений между нашими странами, а также укреплению региональной стабильности и безопасности", - подчеркнула омбудсмен Узбекистана.

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