Узбекистан предпринимает серьезные шаги для борьбы с коррупцией

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ За последние годы в Республике Узбекистан предпринимается ряд мер, направленных на предупреждение и борьбу с коррупционными проявлениями.

Как сообщили Report в посольстве Узбекистана в Азербайджане, в целях противодействия коррупции государством осуществляется комплекс различных организационно-правовых мер. Особое внимание уделяется выявлению причин и условий, способствующих коррупции, и на этой основе внедрению новых форм борьбы с коррупционными проявлениями.

Вместе с тем, проводится системная работа по вопросам нормативного закрепления подходов борьбы с коррупционными проявлениями.

В частности, принятие Методики проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов (per. № 2745 от 25 декабря 2015 года) определило порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов на предмет выявления в их содержании коррупциогенных факторов, которые могут способствовать коррупционным проявлениям в процессе правоприменения.

Данный акт является правовой основой установления порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, а также служит единым стандартизированным документом в этой сфере не только для сотрудников органов юстиции, но и для юридических служб органов государственного и хозяйственного управления, а также органов государственной власти на местах.

В целях установления единых принципов и правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, создания условий для добросовестного и эффективного исполнения ими служебных обязанностей, предупреждения злоупотреблений на государственной службе постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 марта 2016 года № 62 утверждены Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, определяющие: основные принципы и правила служебного поведения государственных служащих; вопросы конфликта интересов; ответственность за нарушение положений Правил этики.

При этом на основе этих Типовых правил всеми государственными органами были разработаны и утверждены ведомственные правила этического поведения их работников, положение о Комиссии по этике и ее персональный состав.

Большим шагом в вопросе борьбы и предупреждения коррупции стало принятие Закона от 3 января 2017 года №ЗРУ-~419 «О противодействии коррупции», направленный на определение основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, органов и организаций, осуществляющих и участвующих в деятельности по противодействию коррупции, их полномочия, а также конкретные меры по предупреждению коррупции и другие важные вопросы.

В целях реализации данного Закона 2 февраля 2017 года принято постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2752, которым утверждена Государственная программа по противодействию коррупции на 2017-2018 годы, предусматривающая конкретные практические мероприятия по борьбе с коррупцией, Состав Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции, а также Положение о Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции.

Также, постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года №ПП-3150 «Об организации деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» создано Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан. Одним из основных задач Национального агентства является проведение критического анализа правоприменительной практики и действующего законодательства на предмет исключения правовых коллизий, дублирующих и коррупционных норм, внесение предложений по их устранению.

Реализуются меры по повышению правового сознания и правовой культуры населения, формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции.

В частности, расширен масштаб мероприятий по правовой пропаганде и доведению до населения сути и значения принимаемых нормативно-правовых актов.

В неукоснительном и своевременном выполнении актов законодательства важное значение имеет их оперативное распространение до исполнителей и разъяснение сути и значения населению.

Для распространения новых принимаемых актов законодательства среди исполнителей широко используется система защищенной электронной почты «Е-хат». На период 4 сентября 194 государственным органам и организациям в электронной форме доставлены 1431 нормативно-правовые акты, принятые с начала года. Также, эти сведения направлены на 207 адресов электронной почты местных хокимиятов и органов самоуправления граждан. В свою очередь, государственные органы и организации направляют эти нормативно-правовые акты в нижние звенья и доставляют исполнителям.

Новые нормативно-правовые акты, решения судов, международные договора и иные акты размещаются на сайте Национальной базы данных законодательства Республики Узбекистан - www.lex.uz. Например, по состоянию 4 сентября т.г. в национальной базе размещено 42 532 нормативно-правовых актов на двух (русский и узбекский) языках, свыше 434 судебных решений, более 2,4 тысяч международных договоров, а также 474 технических и иных актов. Ими можно пользоваться бесплатно.

Так, в целях дальнейшего повышения правовой культуры населения, утверждены 14 медиа-планов и 14 адресных программ по правовой пропаганде охватывающие все регионы страны и направлены для исполнения в органы и учреждения юстиции.

Органами юстиции совместно с другими органами государственного управления, самоуправления граждан и другими институтами гражданского общества в этом направлении проведено около 35 тысяч мероприятий по правовой пропаганде.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 8 февраля 2017 года №ПП-2761 «О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства» утвержден обновленный состав Межведомственного совета по координации работы государственных органов по правовой пропаганде и просвещению и образованы территориальные комиссии данного Межведомственного совета во главе с руководителями территориальных управлений юстиции и включением в их состав представителей других правоохранительных органов, судов, органов государственного управления, образовательных учреждений, негосударственных некоммерческих и иных организаций.

Членами территориальных комиссий Межведомственного совета проводятся пропагандистские мероприятия о сути и значении нормативно-правовых актов, направленных на профилактику правонарушений и преступлений.

При этом особое внимание уделяется предостережению граждан от коррупции. Готовятся наглядные раздаточные материалы, в частности, буклеты и плакаты, о принимаемых государственными органами мерах по борьбе с коррупцией. Эти материалы широко используются на мероприятиях по правовой пропаганде.

Также, в образовательных учреждениях проводятся занятия посвященные противодействию коррупции. В частности, академических лицеях и профессиональных колледжах введены специальные курсы по борьбе с коррупцией, которые проводятся на основе утвержденной учебной программы. На специальных курсах повышения квалификации и переподготовки юристов также проводятся занятия по соответствующей тематике.