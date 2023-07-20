О нас

Узбекистан предложил создать безвизовое турпространство "Залив - Центральная Азия"

Узбекистан предложил создать безвизовое турпространство "Залив - Центральная Азия" Узбекистан предлагает странам Центральной Азии и Персидского залива создать безвизовое туристическое пространство "Залив - Центральная Азия".
Другие страны
20 июля 2023 г. 03:22
Узбекистан предложил создать безвизовое турпространство Залив - Центральная Азия

Узбекистан предлагает странам Центральной Азии и Персидского залива создать безвизовое туристическое пространство "Залив - Центральная Азия".

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого саммита руководителей арабских стран и государств Центральной Азии, который проходит в Саудовской Аравии.

"Внимание участников было обращено на возможности в сфере туризма. Предложено создать единое безвизовое туристическое пространство "Залив - Центральная Азия", современные кластеры и совместные турпродукты, а также провести форум ведущих туроператоров двух регионов в городе Хиве, который объявлен туристической столицей исламского мира в 2024 году", - сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Отмечается, что узбекский лидер также отметил необходимость сотрудничества в борьбе с глобальным изменением климата и экологии. Он предложил разработать международную программу совместных исследований и проводить их на базе университета по изучению окружающей среды и изменению климата в Центральной Азии, который открывается в Узбекистане.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Цены на газ в Европе выросли на 1,5%
Цены на газ в Европе выросли на 1,5%
13 июля 2023 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi