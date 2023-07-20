Узбекистан предложил создать безвизовое турпространство "Залив - Центральная Азия"

Узбекистан предлагает странам Центральной Азии и Персидского залива создать безвизовое туристическое пространство "Залив - Центральная Азия".

Узбекистан предлагает странам Центральной Азии и Персидского залива создать безвизовое туристическое пространство "Залив - Центральная Азия".

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого саммита руководителей арабских стран и государств Центральной Азии, который проходит в Саудовской Аравии.

"Внимание участников было обращено на возможности в сфере туризма. Предложено создать единое безвизовое туристическое пространство "Залив - Центральная Азия", современные кластеры и совместные турпродукты, а также провести форум ведущих туроператоров двух регионов в городе Хиве, который объявлен туристической столицей исламского мира в 2024 году", - сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Отмечается, что узбекский лидер также отметил необходимость сотрудничества в борьбе с глобальным изменением климата и экологии. Он предложил разработать международную программу совместных исследований и проводить их на базе университета по изучению окружающей среды и изменению климата в Центральной Азии, который открывается в Узбекистане.