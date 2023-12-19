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Узбекистан перешел на смешанную систему выборов

Узбекистан перешел на смешанную систему выборов ​​​​​​​Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал конституционный закон, предусматривающий переход от мажоритарной к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе в республике.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 10:26
Узбекистан перешел на смешанную систему выборов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал конституционный закон, предусматривающий переход от мажоритарной к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе в республике.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, закон опубликован во вторник в парламентских изданиях страны и тем самым вступил в силу.

Закон был принят Законодательной (нижней) палатой парламента 31 октября и одобрен Сенатом республики 24 ноября.

Согласно закону, выборы в Законодательную палату проводятся на основе смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы. Предусматриваются одномандатные и единый избирательные округа, 75 депутатов нижней палаты избираются от одномандатных округов по мажоритарной избирательной системе, а остальные 75 депутатов - от единого округа на основе голосов, отданных политическим партиям по пропорциональной избирательной системе (партийному списку).

До настоящего времени в Узбекистане использовалась мажоритарная избирательная система, при которой избранными считались кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе. При этом все кандидаты на выборы должны были представлять действующие в стране партии.

Законодательная палата Узбекистана состоит из 150 депутатов. В стране настоящее время действуют пять политических партий.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan qarışıq seçki sisteminə keçib

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