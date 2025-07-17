О нас

Узбекистан, Пакистан и Афганистан подпишут соглашение по подготовке ТЭО Транс-Афганской железной дороги

Узбекистан, Пакистан и Афганистан подпишут соглашение по подготовке ТЭО Транс-Афганской железной дороги Узбекистан, Пакистан и Афганистан подпишут проект технико-экономического обоснования Транс-Афганской железной дороги.
Другие страны
17 июля 2025 г. 13:07
Узбекистан, Пакистан и Афганистан подпишут соглашение по подготовке ТЭО Транс-Афганской железной дороги

Узбекистан, Пакистан и Афганистан подпишут документ по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) Транс-Афганской железной дороги.

Об этом передает Report со ссылкой на МИД Афганистана.

"В Кабул сегодня состоится визит высокопоставленних делегаций во главе с министрами иностранных дел Узбекистана и Пакистана для участия в двусторонних и трехсторонних переговорах. В состав делегаций также входят министр транспорта Узбекистана и министр железных дорог Пакистана. Основным итогом визита станет подписание соглашения по проекту технико-экономического обоснования Транс-Афганского железнодорожного коридора", - говорится в информации.

Документ будет подписан министром общественных работ Афганистана, министром транспорта Узбекистана и министром железных дорог Пакистана.

Перед этим стороны проведут трехстороннюю политическую консультацию под председательством министра иностранных дел Афганистана, на которой обсудят ключевые вопросы политического взаимодействия, экономического сотрудничества и обеспечения региональной стабильности.

После церемонии подписания представители Узбекистана и Пакистана также проведут двусторонние встречи с рядом высокопоставленных афганских чиновников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Trans-Əfqan dəmir yolunun TİƏ-sinin hazırlanmasına dair saziş imzalanacaq

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
10 июля 2025 г. 17:33
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi