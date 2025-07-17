Узбекистан, Пакистан и Афганистан подпишут соглашение по подготовке ТЭО Транс-Афганской железной дороги

Узбекистан, Пакистан и Афганистан подпишут проект технико-экономического обоснования Транс-Афганской железной дороги.

Узбекистан, Пакистан и Афганистан подпишут документ по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) Транс-Афганской железной дороги.

Об этом передает Report со ссылкой на МИД Афганистана.

"В Кабул сегодня состоится визит высокопоставленних делегаций во главе с министрами иностранных дел Узбекистана и Пакистана для участия в двусторонних и трехсторонних переговорах. В состав делегаций также входят министр транспорта Узбекистана и министр железных дорог Пакистана. Основным итогом визита станет подписание соглашения по проекту технико-экономического обоснования Транс-Афганского железнодорожного коридора", - говорится в информации.

Документ будет подписан министром общественных работ Афганистана, министром транспорта Узбекистана и министром железных дорог Пакистана.

Перед этим стороны проведут трехстороннюю политическую консультацию под председательством министра иностранных дел Афганистана, на которой обсудят ключевые вопросы политического взаимодействия, экономического сотрудничества и обеспечения региональной стабильности.

После церемонии подписания представители Узбекистана и Пакистана также проведут двусторонние встречи с рядом высокопоставленных афганских чиновников.