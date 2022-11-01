Узбекистан оказал техническую помощь в восстановлении аэропорта в Афганистане

Делегация Узбекистана посетила Афганистан для участия в церемонии, посвященной завершению процесса оказания технической помощи по восстановлению Международного аэропорта Мазари-Шарифа имени Мауланы Джалалуддина Балхи. В рамках церемонии был подписан докум

Делегация Узбекистана посетила Афганистан для участия в церемонии, посвященной завершению процесса оказания технической помощи по восстановлению Международного аэропорта Мазари-Шарифа имени Мауланы Джалалуддина Балхи. В рамках церемонии был подписан документ о вводе в эксплуатацию завершенных объектов аэропорта и приемке необходимого оборудования для восстановления деятельности.

Об этом передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана.

В состав делегации вошли представители Минтраса, агентства "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация", АО "Uzbekistan Airports", "Узгидромета".

Узбекистан оказал техническую помощь для возобновления работы аэропорта. За короткие сроки Международный аэропорт начал обслуживать четыре внутренних и один международный рейс в неделю.

Полностью обновлены взлетно-посадочная полоса, полосы разворота самолетов и разметка стоянок. Кроме того, АО "Национальные электрические сети Узбекистана" довело электро- и светотехническое снабжение территории до уровня современных требований.