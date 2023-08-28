Узбекистан намерен активно использовать дороги Афганистана для транзитных автоперевозок

Власти Узбекистана планируют активно использовать территорию Афганистана для транзитных автоперевозок.

Власти Узбекистана планируют активно использовать территорию Афганистана для транзитных автоперевозок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

26-27 августа министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев посетили Афганистан и провели переговоры на эту тему.

"На двусторонних переговорах обсуждались вопросы формирования международного транспортного коридора для выхода через Афганистан и Пакистан в порты Индийского океана, усиления сотрудничества предприятий транспортной логистики двух государств", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе переговоров также были затронуты вопросы создания благоприятных условий для международных автомобильных перевозчиков, в том числе снятие ограничений на транзит через территорию Афганистана и перевозку грузов в другие пункты назначения.