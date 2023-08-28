Узбекистан намерен активно использовать дороги Афганистана для транзитных автоперевозок

Власти Узбекистана планируют активно использовать территорию Афганистана для транзитных автоперевозок.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
26-27 августа министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев посетили Афганистан и провели переговоры на эту тему.
"На двусторонних переговорах обсуждались вопросы формирования международного транспортного коридора для выхода через Афганистан и Пакистан в порты Индийского океана, усиления сотрудничества предприятий транспортной логистики двух государств", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе переговоров также были затронуты вопросы создания благоприятных условий для международных автомобильных перевозчиков, в том числе снятие ограничений на транзит через территорию Афганистана и перевозку грузов в другие пункты назначения.