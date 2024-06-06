Узбекистан и Турция сформировали новые инвестпроекты на $10 млрд

Узбекистан и Турция в ходе третьего заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня сформировали новые инвестиционные проекты на $10 млрд.

Узбекистан и Турция в ходе третьего заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня сформировали новые инвестиционные проекты на 10 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

"Сформирован портфель новых инвестиционных проектов на 10 млрд долларов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стороны поставили задачу в кратчайшие сроки увеличить объемы двустороннего товарооборота до 5 млрд долларов.

В сообщении отмечается, что за последние годы товарооборот между двумя странами увеличился в 1,5 раза, количество совместных предприятий - в 2 раза, а объем турецких инвестиций в узбекскую экономику - в 2,5 раза.

"Подчеркнута необходимость снижения таможенных тарифов в рамках Соглашения о преференциальной торговле, открытия торгового представительства Узбекистана в городе Стамбул", - добавили в пресс-службе.

Также Узбекистан и Турция среди важных направлений сотрудничества обозначили повышение транспортно-логистического потенциала двух стран, в том числе за счет эффективного использования возможностей Срединного коридора.

По итогам заседания правительствам поручено утвердить совместную дорожную карту по реализации принятых решений.