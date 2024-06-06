О нас

Узбекистан и Турция сформировали новые инвестпроекты на $10 млрд

Узбекистан и Турция сформировали новые инвестпроекты на $10 млрд Узбекистан и Турция в ходе третьего заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня сформировали новые инвестиционные проекты на $10 млрд.
Другие страны
6 июня 2024 г. 20:17
Узбекистан и Турция сформировали новые инвестпроекты на $10 млрд

Узбекистан и Турция в ходе третьего заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня сформировали новые инвестиционные проекты на 10 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

"Сформирован портфель новых инвестиционных проектов на 10 млрд долларов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стороны поставили задачу в кратчайшие сроки увеличить объемы двустороннего товарооборота до 5 млрд долларов.

В сообщении отмечается, что за последние годы товарооборот между двумя странами увеличился в 1,5 раза, количество совместных предприятий - в 2 раза, а объем турецких инвестиций в узбекскую экономику - в 2,5 раза.

"Подчеркнута необходимость снижения таможенных тарифов в рамках Соглашения о преференциальной торговле, открытия торгового представительства Узбекистана в городе Стамбул", - добавили в пресс-службе.

Также Узбекистан и Турция среди важных направлений сотрудничества обозначили повышение транспортно-логистического потенциала двух стран, в том числе за счет эффективного использования возможностей Срединного коридора.

По итогам заседания правительствам поручено утвердить совместную дорожную карту по реализации принятых решений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan və Türkiyə 10 milyard dollarlıq yeni investisiya layihələri formalaşdırıb

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi