Узбекистан и Турция намерены увеличить товарооборот до $5 млрд за два года

Узбекистан и Турция договорились увеличить взаимный товарооборот до$ 5 млрд в течение ближайших двух лет.

Узбекистан и Турция договорились увеличить взаимный товарооборот до $5 млрд в течение ближайших двух лет.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом стало известно после встречи посла Узбекистана в Турции Ильхома Хайдарова с министром торговли Турции Омером Болатом.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По итогам 2024 года объем взаимной торговли достиг $3 млрд, и теперь ставится задача нарастить эту цифру почти вдвое.

Турецкая сторона подчеркнула наличие значительных резервов для достижения поставленной цели, отметив высокую конкурентоспособность продукции обеих стран на мировых рынках.

Особое внимание было уделено возможностям, открывающимся в рамках Преференциального торгового соглашения, подписанного Турцией с Узбекистаном, а также с Пакистаном, Азербайджаном и Ираном.

В ходе переговоров рассмотрены вопросы снижения тарифных и нетарифных барьеров для узбекских экспортеров, включая сокращение дополнительных импортных пошлин на электротехническую, текстильную и кабельную продукцию, а также отмену ограничений на импорт некоторых видов фруктов и овощей.

Достигнута договоренность о развитии сотрудничества в сфере инспекции, сертификации и контроля за качеством продукции путем организации деятельности турецких лабораторий в Узбекистане.