Узбекистан и Таджикистан подписали долгосрочный контракт на закупку электроэнергии

Узбекистан и Таджикистан подписали долгосрочный контракт на закупку электроэнергии с Рогунской гидроэлектростанции.

Узбекистан и Таджикистан подписали долгосрочное соглашение о поставках электроэнергии, вырабатываемой на Рогунской гидроэлектростанции.

Как сообщает Report, документ опубликован на портале правовой информации Минюста Таджикистана и предусматривает поставки электроэнергии в Узбекистан по согласованному графику, который учитывает потребности узбекской энергосистемы, особенно в периоды дефицита мощности.

Стоимость одного киловатт-часа установлена на уровне 3,4 цента с нулевой ставкой НДС. Со второго года цена будет ежегодно индексироваться на 1%. Объемы и условия поставок будут определяться в рамках договора между "Рогунская ГЭС" и "Узэнергосотиш".

Соглашение рассчитано на 20 лет с возможностью автоматического продления на последующие периоды по 10 лет. Важным аспектом договора является совместное управление водными ресурсами и координация работы энергосистем двух стран, что позволит повысить эффективность использования ресурсов и укрепить энергетическую безопасность региона.