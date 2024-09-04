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Узбекистан и Казахстан совместно запустят в космос спутники

Узбекистан и Казахстан совместно запустят в космос спутники Узбекистан и Казахстан планируют совместный запуск искусственных спутников с целью изучения и анализа данных.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 10:18
Узбекистан и Казахстан совместно запустят в космос спутники

Узбекистан и Казахстан планируют совместный запуск искусственных спутников с целью изучения и анализа данных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Согласно информации, данный вопрос обсуждался в Астане в ходе встречи министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жасланом Мадиевым.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества, уделив особое внимание обучению цифровым навыкам, состоянию регионального сотрудничества в области цифровой инклюзии и трансформации, а также возможностям его укрепления. Также обсуждалась возможность сотрудничества двух стран в запуске взаимных группировок искусственных спутников с целью изучения и анализа данных, с подготовкой [соответствующих предложений] до конца текущего года", - говорится в информации.

Кроме того, министры рассмотрели вопрос разработки совместных региональных планов сотрудничества для ускорения цифровых инноваций.

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