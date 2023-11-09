О нас

Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о центре промышленной кооперации "Центральная Азия"

Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о центре промышленной кооперации "Центральная Азия" Узбекистан и Казахстан подписали межправительственное соглашение о регулировании деятельности международного центра промкооперации "Центральная Азия".
Другие страны
9 ноября 2023 г. 10:44
Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о центре промышленной кооперации Центральная Азия

Узбекистан и Казахстан подписали межправительственное соглашение о регулировании деятельности международного центра промкооперации "Центральная Азия".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, торговли и промышленности Узбекистана.

По информации пресс-службы, к задачам центра относятся создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей и международных цепочек добавленной стоимости, повышение эффективности использования производственной базы приграничных территорий, оптимизация процессов производства, модернизация и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на территории центра.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 09:58
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
8 ноября 2023 г. 20:58
На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
ФотоНа параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
8 ноября 2023 г. 14:08
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
8 ноября 2023 г. 13:31
Грандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоГрандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2023 г. 13:22
В Баку в связи с Днем Победы прошло шествие военнослужащих
ФотоВ Баку в связи с Днем Победы прошло шествие военнослужащих
8 ноября 2023 г. 11:04
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
ВидеоМехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2023 г. 00:11
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2023 г. 00:00
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
8 ноября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi