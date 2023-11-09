Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о центре промышленной кооперации "Центральная Азия"

Узбекистан и Казахстан подписали межправительственное соглашение о регулировании деятельности международного центра промкооперации "Центральная Азия".

Узбекистан и Казахстан подписали межправительственное соглашение о регулировании деятельности международного центра промкооперации "Центральная Азия".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, торговли и промышленности Узбекистана.

По информации пресс-службы, к задачам центра относятся создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей и международных цепочек добавленной стоимости, повышение эффективности использования производственной базы приграничных территорий, оптимизация процессов производства, модернизация и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на территории центра.