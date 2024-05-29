Узбекистан и Канада обсудили восстановление экономики Афганистана

Спецпредставители Узбекистана и Канады по Афганистану Исматулла Иргашев и Дэвид Уильям Спроул в ходе встречи в Ташкенте обсудили вопрос восстановления афганской экономики.

Спецпредставители Узбекистана и Канады по Афганистану Исматулла Иргашев и Дэвид Уильям Спроул в ходе встречи в Ташкенте обсудили вопрос восстановления афганской экономики.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

По сообщению внешнеполитического ведомства, стороны обменялись мнениями по вопросу восстановления национальной экономики Афганистана, а также перспектив вовлечения этой страны в процесс региональной взаимосвязанности.

Сообщается также, что они обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-канадских отношений на афганском направлении, а также содействие установлению прочного мира и стабильности в стране.

"Спроул высоко оценил усилия Узбекистана по выработке консолидированной региональной позиции по Афганистану, установлению долгосрочного мира и стабильности в этой стране, а также оказанию гуманитарной помощи афганскому народу", - сообщили в МИД.