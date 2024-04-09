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Узбекистан до 2027 года направит 80 млн евро инвестиций производство шафрана

Узбекистан до 2027 года направит 80 млн евро инвестиций производство шафрана Узбекистан планирует в ближайшие три года направить 80 млн евро инвестиций в производство шафрана.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 10:38
Узбекистан до 2027 года направит 80 млн евро инвестиций производство шафрана

Узбекистан планирует в ближайшие три года направить 80 млн евро инвестиций в производство шафрана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В сообщении отмечается, что узбекско-итальянское совместное предприятие BMB Opera Zafferano создало плантацию шафрана площадью 400 га.

"В ближайшие три года планируется увеличить инвестиции в проект до 80 млн евро, производство шафрана – с 1,8 тонны до 20 тонн. Глава государства одобрил эти планы и дал указания по увеличению площадей выращивания шафрана и его экспорта", - говорится в информации.

Произведенный компанией шафран имеет сертификат USDA ORGANIC и экспортируется в Италию, Австрию, Нидерланды, Францию, Южную Корею, Саудовскую Аравию и другие страны. Также получено разрешение FDA для входа на рынок США.

Для наращивания производства шафрана BMB Opera Zafferano рассчитывает увеличить площадь плантаций до 2000 га.

BMB Opera Zafferano создано в 2020 году и входит в состав BMB Holding, основанного в 2017 году. В настоящее время холдинг включает 4 совместных и 26 дочерних предприятий, реализующих инвестиционные проекты на сумму почти $1,5 млрд.

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Версия на английском языке Uzbekistan to invest 80M euros in saffron production by 2027

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