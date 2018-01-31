Уволили отправившего сообщение о ложной ракетной угрозе на Гавайях

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Человека, который отправил ложное оповещения о ракетной угрозе на Гавайях, уволили.

Как передает Report, об этом сообщает Honolulu Star-Advertiser.

Отмечается, что вместе с этим в отставку подал администратор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Верн Мияги. Он взял на себя всю ответственность за произошедшее и подал соответствующее заявление.

Издание добавляет, что уволенный сотрудник и ранее был замечен в непрофессионализме. Более того, расследование показало, что он включил оповещение о ракетной угрозе не по ошибке, а специально, так как полагал, что острова действительно подвергнутся удару.

13 января сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили предупреждение о ракетной угрозе.