​Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа

Экс-советник президента США Дональда Трaмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке. Как передает Report, об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.
По мнению Болтона, решение Трампа пригласить лидеров радикального движения "Талибан" в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде стало "ужасным сигналом".
Бывший советник американского лидера назвал такой шаг проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября.
Также Болтон отрицательно высказался насчет идеи переговоров с КНДР и Ираном. По его словам, они были "обречены на провал". Болтон считает, что Тегеран и Пхеньян заинтересованы в переговорах только для того, чтобы смягчить санкционный режим со стороны США.
При этом сообщается, что на заседании Болтон не упоминал имя Трампа.
Ранее Трамп объявил имя нового советника по нацбезопасноcти.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости