Уволен Командующий 7-го флота США

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Военное командование США отстранило командующего Седьмым флотом вице-адмирала Джозефа Окойна от этой должности после серии инцидентов с американскими кораблями, сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN.

Новым командующим этим флотом решено назначить контр-адмирала Фила Сойера.

Седьмой флот ВМС США базируется в японском городе Йокосука. За последние месяцы произошло сразу несколько инцидентов: столкновение эсминца "Джон Маккейн" с нефтяным танкером близ Малайзии было лишь последним из них.

В июне эсминец "Фитцджеральд2 столкнулся с филиппинским судном, семь американских моряков погибли. Еще два похожих инцидента с участием кораблей Седьмого флота обошлись без жертв: в январе c кораблем "Энтитем" при выходе в море и в мае с кораблем "Лэйк Шамплейн", столкнувшимся с рыболовным судном Южной Кореи.

Окойн занимал должность командующего Седьмым флотом с сентября 2015 года.