​Уволен командир Гуантанамо

Глава американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба) контр-адмирал ВМС США Джон Ринг был освобожден от занимаемой должности после расследования.

Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, Ринг уволен в связи "с потерей уверенности [со стороны командования] в его способности управлять". Представитель Южного командования США Аманда Азубуике заявила, что увольнение связано с начавшимся в марте расследованием.

Временно исполняющим обязанности командира тюрьмы назначен заместитель Ринга, бригадный генерал Джон Хасси.

Спецтюрьма в Гуантанамо была создана администрацией президента Джорджа Буша - младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Ее содержание обходится американской казне в $400 млн в год. Люди, доставляющиеся туда со всего мира, содержатся под стражей бессрочно и, по некоторым данным, подвергаются пыткам для получения нужной американским спецслужбам информации. Последнее стало причиной критики США со стороны международных правозащитных организаций.