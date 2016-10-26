УВКБ: В этом году в Средиземном море утонули 3 740 беженцев и мигрантов

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Несмотря на значительное сокращение беженцев и мигрантов, стремящихся добраться до берегов Европы через Средиземное море, в этом году в ходе такого опасного путешествия утонули 3 740 человек. Как сообщает Report, об этом на брифинге в Женеве заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер.

Он сообщил, что в 2016 году по Средиземному морю к европейским берегам приплыли примерно 328 тыс. мигрантов и искателей убежища. Для сравнения, за прошлый год в Европу по Средиземному морю приплыли более миллиона беженцев и мигрантов.

Он подчеркнул, что в УВКБ крайне встревожены высоким уровнем гибели беженцев и мигрантов в Средиземном море.

По его словам, большая часть трагических инцидентов связана с тем, что контрабандисты используют старые и неприспособленные для такого путешествия суда. Некоторые несчастные случаи произошли из-за ненастной погоды на море.