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УВКБ ООН призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы

УВКБ ООН призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для афганцев, ищущих спасения от боев.
Другие страны
13 августа 2021 г. 15:00
УВКБ ООН призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для афганцев, ищущих спасения от боев.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Шабия Манту, с начала нынешнего года свои дома вынужденно покинули около 400 тыс. человек.

"УВКБ призывает соседние страны сохранять свои границы открытыми в свете обострения кризиса в Афганистане. Около 400 тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома с начала нынешнего года", - сказала Манту, напомнив, что по состоянию на конец 2020 года в стране насчитывалось 2,9 млн внутренне перемещенных лиц.

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Версия на английском языке UNHCR urges Afghanistan’s neighboring countries not to close borders

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