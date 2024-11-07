УВКБ ООН: Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 123 млн

УВКБ ООН: Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 123 млн

Число насильственно перемещенных лиц во всем мире достигло 123 миллионов человек на фоне продолжающихся конфликтов.

Как передает Report, об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Гранди призвал к срочной международной поддержке на фоне усугубляющейся ситуации. По его словам, продолжающиеся конфликты в Ливане, Судане и других регионах приведут к дальнейшему росту перемещенных лиц.

Он отметил, что за последние недели из Ливана в Сирию перешли 470 000 человек в связи с "катастрофической" гуманитарной ситуацией на фоне ближневосточного конфликта.

"В Судане ситуация также достигла критического уровня - за 18 месяцев конфликта перемещено более 11 миллионов человек. Условия в Судане не поддаются описанию. Мы в реальном времени наблюдаем крах социальной инфраструктуры страны", - предупредил он.

Гранди выразил особую обеспокоенность растущей тенденцией правительств вводить ограничительные меры пограничного контроля. Он подчеркнул, что такие подходы "не только неэффективны, но и нарушают их международные правовые обязательства".

Комиссар призвал к более всеобъемлющему и эффективному подходу к решению проблемы перемещения.

По словам Гранди, что из-за недавних финансовых ограничений Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) пришлось сократить 1000 должностей и заморозить важнейшие мероприятия по спасению жизней.

"Мы должны иметь возможность действовать вместе, даже в трудные времена", - заключил он, подчеркнув необходимость продолжения международной солидарности с перемещенными лицами и лицами без гражданства во всем мире.